  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Марта Басино е получила контузия по време на тренировка, участието й на Олимпийските игри е под въпрос

Марта Басино е получила контузия по време на тренировка, участието й на Олимпийските игри е под въпрос

  • 22 окт 2025 | 19:34
  • 164
  • 0
Италианката Марта Басино е под въпрос за участие на Зимните олимпийски игри догодина пред родна публика, след като получи фрактура на крака по време на тренировка в сряда преди началото на сезона за Световната купа по ски алпийски дисциплини.

29-годишната Басино се подготвяше във Вал Сеналес за откриващия гигантски слалом този уикенд в Зьолден (Австрия), когато падна на равен участък и контузи крака си.

"Тя веднага получи помощ от медицинските лица и беше откарана в болницата в Мерано, където рентгенова снимка разкри странична фрактура на тибиалното плато на левия й крак", се казва в изявление на Италианската федерация по зимни спортове.

"Марта в момента се подлага на допълнително контролно компютърно сканиране, за да се оцени допълнително степента на травмата, след което Медицинската комисия на федерацията, съгласувано със спортистката, ще реши как да се процедира", допълват от централата.

Басино е специалистка в гигантския слалом и е спечелила шест състезания от Световната купа в тази дисциплина. Тя е и световна шампионка в супергигантския слалом от Мерибел през 2023 година.

Нейната травма е пореден удар за Италия преди Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари, след като настоящата шампионка в генералното класиране на Световната купа Федерика Бриньоне получи сериозна контузия на левия крак по време на националното първенство през месец април, припомня Ройтерс.

"Не мисля, че ще мога да се върна точно както преди. Съжалявам, но не тези Олимпийски игри ще променят живота и кариерата ми. Това, което съм направила, съм го направила и всъщност съм направила много повече, отколкото някога съм могла да мечтая. Това би било бонус, би било красива мечта", каза 35-годишната Бриньоне през миналата седмица.

