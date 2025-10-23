Пади Пимблет за Топурия: Много говори, но не подписва договор

Пади Пимблет не е излизал в октагона от април, когато разби Майкъл Чандлър и се намеси в разговорите за титлата в полусредна категория. Сега той нападна шампиона в лека категория Илия Топурия, като твърди, че той отказва да подпише договор за двубой.

UFC привлече протеже на Пади Пимблет

„В момента ми е трудно да си намеря мач“, каза Пимблет пред "Марка". „Хората много говорят зад сцена. "Искам да се бия с него, искам да се бия с него", а когато дойде време за мача, не го приемат. Така че аз стоя в нищото и чакам двубоя.“

Според Пимблет, той е бил готов да се изправи срещу Джъстин Гейджи в елиминационен мач за претендент №1 на UFC 321. За съжаление, Гейджи е заявил ясно, че иска само битка за титлата или пенсия, оставяйки Пади в застоя.

„Мислех, че ще се бия с Гейджи в Абу Даби през октомври, но той няма да участва", каза Пимблет. „Дан Хукър ще се бие с Арман Царукян, а Чарлз [Оливейра] току-що се биеше с Гамрот. Няма никой друг, с когото мога да се бия, освен Илия Топурия, така че дано този мач се уреди.“

„Мисля, че вече щеше да е уредено, ако той беше подписал договора, но той бави. Той е поредният. Много говори зад кулисите, но когато трябва да подпише договора, не слага името си.“

От лагера на Топурия се говори, че той се готви да се бие с Гейджи за първото голямо събитие на Paramount+ през януари. Но има слухове зад кулисите, че Пимблет все още се разглежда сериозно като потенциален негов опонент.

„Да, идеалният момент е сега“, твърди Пимблет. „Когато той премина в лека категория, аз казах, че аз трябва да му бъда първият съперник. Трябваше да съм в неговия първи мач в лека категория, но това не се случи и той получи подарена възможност за битка за титлата.

Вероятно има и други, които я заслужават повече от мен, но дайте ми шанс за титлата и ще направим един от най-големите мачове, които UFC е виждал. Не се харесваме. Наистина не се харесваме. Това не е акт. И двамата искаме да нараним другия и той има нещо, което искам. Затова ще го накарам да страда.“