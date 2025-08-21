UFC привлече протеже на Пади Пимблет

Професионалният ММА боец Люк Райли най-накрая се отправя към UFC. Вълнуващата и гласовита звезда на "Cage Warriors" подписа с организацията, но все още не са обявени дата за дебют или опонент.

Райли (11-0 MMA, 0-0 UFC) представлява следващото поколение на залата "Next Generation MMA", която е създала бойци като Пади Пимблет и Моли Маккан. От 11-те му професионални победи осем са постигнати с нокаут. Последните му пет успеха са срещу опоненти със статистики съответно 10-3, 5-0, 17-11, 6-2 и 9-2.

26-годишният Райли се занимава с бойни изкуства през целия си живот, като е приоритизирал битките пред образованието в младежките си години. Той отдавна е под светлината на прожекторите и се наслаждава на постоянно нарастващото внимание.

„Днес мога да вляза в октагона срещу всеки в категория до 66 кг (145 паунда) и да победя“, заяви Riley пред MMA Junkie през септември. „Пич, готов съм да се бия с всеки. Вярвам, че ще победя всеки. Не бих се занимавал с този спорт, ако го възприемах като работа от 9 до 5.“