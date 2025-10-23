Популярни
Зимбабве остана без селекционер

  • 23 окт 2025 | 14:39
  • 87
  • 0
Зимбабве остана без селекционер

Зимбабве уволни треньора на националния отбор Михаел Нийс след разочароваща квалификационна кампания за Световното първенство и само два месеца преди да играят на финалите за Купата на африканските нации, съобщиха от Футболната асоциация на страната. Нийс беше на поста 14 месеца, осигурявайки класиране на Зимбабве за финалите за Купата на нациите в Мароко. След това той ръководеше последните шест мача от квалификационната кампания за Световното първенство през 2026 година, в които отборът завърши последен в групата си с три равенства и три загуби, пиша Ройтерс.

Общо той спечели два от 14-е мача, в които беше начело, откакто беше назначен през август миналата година. Сега Зимбабве трябва да намери нов треньор навреме за Купата на нациите, където ще се изправи срещу Египет в първия си двубой от група Б на 22 декември. 58-годишният Нийс преди това е работил с националните отбори на Сейшелските острови и Руанда, както и е бил технически директор в Израел и Косово.

Снимки: Imago

