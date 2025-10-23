Слави Бинев бе избран на висока позиция в Световната федерация по таекуондо

Президент на родната федерация по таекуондо Слави Бинев бе избран за член на Съвета на световната федерация. Той получи 90 гласа, което е най-много за Зона Европа, от където влизат само двама души. Другият член от Европа е Анна Васало.

Това е най-високата длъжност, която някога е получавал българин в Световното таекуондо. Членовете на съвета на световната федерацията са общо 14, и за България е огромна чест, че за първи път българин попада сред елита на световното таекуондо. Изборът на Слави Бинев показва, че родното таекуондо е сред най-добрите в света.

Досегашният президент на Световната федерация д-р Чонг Уон Чо бе преизбран за още един мандат, негов вицепрезидент става Сакис Прагалос, който е президент на Европейския таекуондо съюз.

Така само за два дни България записва втори успех, след като вчера Самоков спечели домакинството на световното първенство за младежи през 2027г. В събота 25 октомври в първото участие на българин на световното първенство. Александра Георгиева стартира в категория до 49кг. при жените.