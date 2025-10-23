Борци от пет държави идват в Разград за турнира "Лютфи Ахмедов"

Състезатели от пет държави идват в Разград за 28-то издание на международния турнир по борба за момчета „Лютфи Ахмедов“. Надпреварата ще се състои на 25 октомври (събота) в зала „Абритус“, съобщиха от ръководството на разградския клуб по борба „Лютфи Ахмедов“.

Организатор на състезанието, което е в памет на световния шампион в тежка категория Лютфи Ахмедов, един от колосите на България, е едноименният спортен клуб по борба в Разград. Турнирът се реализира с подкрепата на Община Разград. Сили на тепиха ще мерят над 150 състезатели - борци, родени през 2011–2012 г. Освен от водещи клубове в страната, в надпреварата ще участват отбори от турските градове Одрин и Бурса, както и от Германия, Молдова и Македония. Разградска област ще се включи със състезатели от спортния клуб по борба "Лютфи Ахмедов" в областния център и от клубове на общините в областта. Победителите в различните категории ще получат медали, а най-добрият борец ще се окичи със златния пояс на Лютви Ахмедов. Ще има купи за най-техничен състезател, за най-резултатен, за най-добре представил се чуждестранен състезател. Награди ще получат и най-добрите отбори. Сред гостите на спортната надпревара се очаква да бъдат известни имена, оставили следи в борбата в Разград, посочиха организаторите.

Състезателят от Турция Таха Йозтюрк, победител в категория 48 кг, спечели най-голямата награда - „Златният пояс на Лютфи Ахмедов" - на 27-ото издание на международния турнир по борба в Разград.

снимка: razgradnews.net