Първи международен шахматен фестивал в Кърджали

Първото издание на международен шахматен фестивал "Кърджали" ще се проведе в родопския град, а сред участниците са представители на десет държави. Това каза за БТА председателят на клуб Арда Недим Исмаилов.

Сред заявилите участници са гросмайстори, майстори, майстори на спорта, любители на шахмата и деца от България, Гърция, Турция, Сърбия, Дания, Белгия, Франция, Германия, Украйна и Азербайджан. Кърджалийският клуб ще се включи с поне 30 шахматисти.

„Опитваме се на фона на всички неразбории, които се случват в спорта в България, да направим турнир, който да има сериозен отзвук и който да покаже обединение, събирайки на едно място толкова много играчи от различни държави“, каза Недим Исмаилов.

Той допълни, че събитието е със статут на фестивал, защото обединява общо четири турнира, два от които за деца, в четири категории. Това са: блиц турнир; ускорен шахмат; турнир по класически шахмат за деца до 10 години и за деца до 16 години. Всички те ще се проведат по швейцарска система, като първите два са в 11 кръга, а третият – в 7 кръга.

Участие в първия блиц турнир са заявили 9 гросмайстори, както и 10 майстори на спорта. Броят на участниците в него е над 100, каза Исмаилов. Той уточни, че над сто е броят на участниците и във втория турнир за големи ускорен шахмат, като при гросмайсторите има записали се и 20 деца, решили да премерят сили с тях. Играта на първите 15 дъски ще се излъчва на живо, а турнирите ще се журират от двама международни съдии.

Фестивалът, който ще бъде в дните 24-26 октомври в хотел „Арпезос“, е организиран от Община Кърджали и шахматен клуб Арда, под егидата на кмета Ерол Мюмюн. Спортното събитие е част от програмата на Общината за Деня на града - 21 октомври.

Най-добрите шахматисти ще получат парична награда, като общият награден фонд е 15 000 лв.