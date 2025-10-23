Дяволите надделяха над Минесота, удължавайки серията си от победи до 6

Нико Доус направи 29 спасявания в дебюта си за сезона, за да помогне на Ню Джърси да удължи серията си от победи в НХЛ до шест мача след успех над гостуващия Минесота с 4:1.

Пол Котър отбеляза за първи път този сезон, а Йеспер Брат вкара четвъртия си гол. Брендън Дилън също се разписа, а новобранецът Арсений Грицюк реализира първия си гол в кариерата. Доусън Мърсър направи две асистенции и записа точки в пет от последните му шест мача.

Incredible special teams work by the Devils! Great save by Nico Daws and recovery! 20 straight penalty kills in a row! 23/24 on the season! Let’s go #NJDevils pic.twitter.com/uXR9aqcSbm — Joe Vostal (@jvostal42) October 23, 2025

Мат Болди отбеляза петия си гол за сезона за "Уайлд", които допуснаха четвърта загуба.