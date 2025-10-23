Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

Популярни
  • 23 окт 2025 | 11:20
  • 324
  • 0
Дългогодишната национална състезателка в тройния скок Габриела Петрова ще бъде специален участник в "Гостът на Sportal.bg" днес след 12:30 часа. Спортист №1 на България за 2015 г. ще отговори на въпросите на редактора Рая Иванова.

В студиото ще бъдат засегнати много теми, сред които и завършилото през септември Световно първенство в Токио. Там възпитаничката на Атанас Атанасов остана на крачка от финала, завършвайки на 14-та позиция.

През зимата Петрова беше финалистка на Европейското първенство в зала в Апелдорн, където България спечели и титла в скока на дължина чрез Божидар Саръбоюков.

Как вижда своя спортен път Габриела Петрова от европейската титла за девойки под 23 г., спечелена през 2013 г., до днес, как се е справила с контузиите, операциите и трудностите в следващите години - отговорите на всички тези въпроси ще научим от самата нея днес след 12:30 часа.

