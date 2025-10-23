Александър Василев: Семейството ми е най-голямото ми вдъхновение

Александър Василев сподели, че неговата майка е човекът, на когото дължи обичта си към тениса. Световният №2 при юношите се наслаждава на чудесен сезон, като игра финал на US Open, след което бе с решаваща роля за победата на България над Финландия на Купа „Дейвис“. Тийнейджърът бе главен герой в любопитно видео, публикувано в каналите на ITF, където разкри интересни неща за себе си както на корта, така и извън него.

Александър Василев пред Sportal.bg: Имам самочувствие след победите на Купа "Дейвис", но предстоят страшно много работа и лишения

„Започнах да играя тенис на 4-годишна възраст. В общи линии бях обикновено дете, което си играе на площадката. След това обаче, изведнъж, майка ми ми каза: „Трябва да опиташ нещо ново“. Тя беше човекът, който постепенно ме въведе в тениса“, разказа световният №2 при юношите.

„Винаги съм се възхищавал на Григор Димитров. Той вдъхнови много деца в България. След това спрях с тениса, за да играя футбол, но две години по-късно се върнах и все още ми харесваше. Наслаждавам се на всеки ден на корта“, добави полуфиналистът от юношеския Ролан Гарос.

„Настоящият сезон определено е най-добрият в кариерата ми до момента. Записах множество големи победи – на Уимбълдън, на US Open, както и на Купа „Дейвис“. Много съм щастлив и горд, че донесох победата на България. Играхме у дома, което направи изживяването още по-красиво и паметно. Победата над Русувуори е сред най-големите ми постижения тази година.

„Най-голямото ми вдъхновение е семейството, по-специално родителите ми. Те винаги са вярвали в мен и са ме подкрепяли. Това ме направи по-добър не само като тенисист, но и като човек“.

На въпроса как си представя идеалния ден без тенис, софиянецът отговори: „Бих казал, че ще включва ядене, спане на някое хубаво място и активна почивка. Любимите ми неща след победа са разтягането и масажът, както и храненето. След загуба – вероятно музика, за да се разтоваря психологически, да загърбя негативните емоции и да се съсредоточа върху това, което предстои“.

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби на старта на "Мастърс"-а в Чънду

Василев бе попитан и какъв човек е извън корта.

„Поспалив, понякога дори мързелив, защото често съм изморен от тренировките, като цяло винаги се опитвам да бъда щастлив. Местата, на които мечтая да играя? Уимбълдън бе едно от тях. Ако трябва да разсъждавам нетрадиционно, бих посочил Малдивите. Един турнир там би бил доста интересен за мен“.

В заключение, Василев бе попитан какво би искал да постигне през следващите няколко години.

„Може би да спечеля няколко титли на ниво ITF и Challenger. Надявам се да вляза в Топ 300 на ранглистата, след което да продължа да надграждам“.

Утре Василев ще изиграе втория си мач от груповата фаза на Финалите на ITF. Негов опонент ще бъде финландецът Оскар Палданиус.

