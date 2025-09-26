Популярни
Александър Василев пред Sportal.bg: Имам самочувствие след победите на Купа "Дейвис", но предстоят страшно много работа и лишения

  • 26 сеп 2025 | 19:38
  • 6608
  • 1

Една от звездите в новата вълна талантливи български тенисисти Александър Василев даде специално интервю за Sportal.bg по време на откриването на модерна зала за падел в комплекса Царско село. Василев участва в демонстративен мач, показвайки завидни умения и в този спорт. 

Александър в момента се готви усърдно за турнирите до края на годината и се надява да спечели първата си победа на сингъл в надпревара от мъжката верига. Той говори за своя идол на корта и за лишенията по пътя към голямата му мечта на корта.

