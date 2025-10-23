Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Капитанът на България с победа в Русия

Капитанът на България с победа в Русия

  • 23 окт 2025 | 08:50
  • 384
  • 0
Капитанът на България с победа в Русия

Капитанът на женския национален отбор Христина Вучкова и тимът на Протон (Саратов) записаха втора победа в руската Суперлига. Воденият от Юрий Маричев тим надигра Омичка (Омск) с 3:0 (25:19, 25:20, 25:12) в среща от четвърти кръг.

Протон е на пета позиция с 6 точки (2 победи, 2 загуби), Омичка е на седма позиция с 5 точки (2 победи, 2 загуби).

Христина Вучкова се отчете с 9 точки (4 блокади). Най-резултатни бяха Варвара Сергеева (2 аса, 2 блокади) и Тери Енуеону (2 аса, 4 блокади). С 13 точки се отчете Екатерина Геращенкова (3 аса). За съперника Анастасия Азанова се разписа с 8 точки.

В следващия кръг Протон среща Минчанка (Минск), на 28 октомври (вторник) от 17:00 ч.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Грозданов и Богданка с шампионско начало в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с шампионско начало в Полша

  • 22 окт 2025 | 23:25
  • 6548
  • 1
Ясно е кога Левски стартира в квалификациите на Шампионска лига

Ясно е кога Левски стартира в квалификациите на Шампионска лига

  • 22 окт 2025 | 19:29
  • 7387
  • 0
Теодор Салпаров: Трудното тепърва предстои за националите

Теодор Салпаров: Трудното тепърва предстои за националите

  • 22 окт 2025 | 18:17
  • 1294
  • 0
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 46815
  • 36
Димитър Каров: Една сбъдната мечта

Димитър Каров: Една сбъдната мечта

  • 22 окт 2025 | 16:39
  • 8355
  • 0
Фалстарт за Матей Казийски в Халкбанк! Денис Бърдаров блесна с 26 точки

Фалстарт за Матей Казийски в Халкбанк! Денис Бърдаров блесна с 26 точки

  • 22 окт 2025 | 14:55
  • 10599
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 3761
  • 6
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 31586
  • 53
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 35945
  • 19
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

  • 23 окт 2025 | 00:09
  • 26650
  • 29
Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

  • 22 окт 2025 | 23:52
  • 22315
  • 43
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 4913
  • 0