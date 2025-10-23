Капитанът на България с победа в Русия

Капитанът на женския национален отбор Христина Вучкова и тимът на Протон (Саратов) записаха втора победа в руската Суперлига. Воденият от Юрий Маричев тим надигра Омичка (Омск) с 3:0 (25:19, 25:20, 25:12) в среща от четвърти кръг.

Протон е на пета позиция с 6 точки (2 победи, 2 загуби), Омичка е на седма позиция с 5 точки (2 победи, 2 загуби).

Христина Вучкова се отчете с 9 точки (4 блокади). Най-резултатни бяха Варвара Сергеева (2 аса, 2 блокади) и Тери Енуеону (2 аса, 4 блокади). С 13 точки се отчете Екатерина Геращенкова (3 аса). За съперника Анастасия Азанова се разписа с 8 точки.

В следващия кръг Протон среща Минчанка (Минск), на 28 октомври (вторник) от 17:00 ч.