Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Ернесто Валверде: Тези три точки са морален стимул

Ернесто Валверде: Тези три точки са морален стимул

  • 23 окт 2025 | 03:11
  • 135
  • 0
Ернесто Валверде: Тези три точки са морален стимул

Атлетик Билбао трябваше да чака до третия кръг на Шампионската лига, за да спечели първите си точки в турнира. Въпреки че не изиграха блестящ мач, баските успяха да направят обрат от 0:1 до 3:1 срещу Карабах и старши треньорът Ернесто Валверде не скри задоволството си.

„Бях доста спокоен, дори когато ни вкараха. Имахме цял мач пред себе си, но започнахме малко прибързано. В бързината искахме да вкараме втория гол преди първия. Продължихме да създаваме положения и това беше ключът. Вкарахме изравнителен гол преди почивката, което беше важно, защото в крайна сметка успяхме да направим обрат", коментира Валверде.

Атлетик Билбао превъзмогна ранен гол на бивш играч на Черно море за първи триумф в ШЛ
Атлетик Билбао превъзмогна ранен гол на бивш играч на Черно море за първи триумф в ШЛ

„Това е морален стимул за всички преди предстоящите мачове. След загубата от Борусия (Дортмунд) останахме с лошо усещане. За нас беше важно да спечелим, вкарахме голове и успяхме да обърнем резултата, което в Шампионската лига е трудно", изтъкна опитният специалист.

„Сами се вкарахме в беля при едно изнасяне на топката и го видяхме при първия гол, който ни отбелязаха след странна ситуация. Юри Берчиче изби топката от голлинията в края, което беше много ключово", добави Валверде.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

  • 22 окт 2025 | 23:52
  • 9070
  • 41
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 17304
  • 17
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 13079
  • 42
Фаворитите показаха класа - всички резултати от Шампионската лига

Фаворитите показаха класа - всички резултати от Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 23:59
  • 19114
  • 17
Атлетик Билбао превъзмогна ранен гол на бивш играч на Черно море за първи триумф в ШЛ

Атлетик Билбао превъзмогна ранен гол на бивш играч на Черно море за първи триумф в ШЛ

  • 22 окт 2025 | 21:42
  • 3862
  • 1
Осимен поведе Галатасарай към нова победа

Осимен поведе Галатасарай към нова победа

  • 22 окт 2025 | 21:42
  • 2188
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитите показаха класа - всички резултати от Шампионската лига

Фаворитите показаха класа - всички резултати от Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 23:59
  • 19114
  • 17
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 13079
  • 42
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 17304
  • 17
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

  • 23 окт 2025 | 00:09
  • 10622
  • 21
Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

  • 22 окт 2025 | 23:52
  • 9070
  • 41
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 38588
  • 35