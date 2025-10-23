Ернесто Валверде: Тези три точки са морален стимул

Атлетик Билбао трябваше да чака до третия кръг на Шампионската лига, за да спечели първите си точки в турнира. Въпреки че не изиграха блестящ мач, баските успяха да направят обрат от 0:1 до 3:1 срещу Карабах и старши треньорът Ернесто Валверде не скри задоволството си.

„Бях доста спокоен, дори когато ни вкараха. Имахме цял мач пред себе си, но започнахме малко прибързано. В бързината искахме да вкараме втория гол преди първия. Продължихме да създаваме положения и това беше ключът. Вкарахме изравнителен гол преди почивката, което беше важно, защото в крайна сметка успяхме да направим обрат", коментира Валверде.

„Това е морален стимул за всички преди предстоящите мачове. След загубата от Борусия (Дортмунд) останахме с лошо усещане. За нас беше важно да спечелим, вкарахме голове и успяхме да обърнем резултата, което в Шампионската лига е трудно", изтъкна опитният специалист.

„Сами се вкарахме в беля при едно изнасяне на топката и го видяхме при първия гол, който ни отбелязаха след странна ситуация. Юри Берчиче изби топката от голлинията в края, което беше много ключово", добави Валверде.

Снимки: Gettyimages