Алекс Грозданов и Богданка с шампионско начало в Полша

  • 22 окт 2025 | 23:25
  • 2507
  • 0

Капитанът на националния отбор на България и блокировач №1 на Световното първенство за мъже във Филипините Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) стартираха с победа защитата на титлата си.

Богданка се наложи като гост над Стеам Хемпарпол Политехника (Ченстохова) с 3:0 (25:16, 28:26, 25:17) в мач от първия кръг на полската PlusLiga.

Двубоят се игра пред 4000 зрители.

Алекс Грозданов изигра перфектен двубой и записа 8 точки (2 блока, 86% ефективност в атака - +7).

Алекс Грозданов вече има в актива си 101 блока в полската PlusLiga, които е постигнал през изминалия и настоящия сезон.

Звездата Вилфредо Леон заби 16 точки (5 аса, 1 блок, 56% ефективност в атака, 28% перфектно и 50% позитивно посрещане - +8).

Кевин Сасак добави още 14 точки (2 блока, 63% ефективност в атака - +10).

Разпределителят на Богданка Марчин Коменда бе избран за MVP.

За Ченстохова дебютира аржентинският разпределител Лучано Де Чеко.

Най-резултатен за домакините стана Патрик Индра с 14 точки (1 ас, 1 блок, 41% ефективност в атака - +10).

СТЕАМ ХЕМПОРОЛ ПОЛИТЕХНИКА (ЧЕНСТОХОВА) - БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 0:3 (16:25, 26:28, 17:25)
ЧЕНСТОХОВА: Лучано Де Чеко 2, Патрик Индра 14, Милад Ебадипур 7, Бартоломей Липински 4, Даниел Попиела 3, Себастиан Адамчик 7 - Матеуш Масловски-либеро (Якуб Киедос 2, Самуел Жанлист, Томаш Ковалски, Якуб Новак 1)
Старши треньор: ГИЙЕРМО ФАЛАСКА
БОГДАНКА: Марчин Коменда 5, Кевин Сасак 14, Вилфредо Леон 16, Илир Ено 5, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 8, Финиън МакКарти 7 - Талес Хос-либеро (Матеуш Малиновски, Джаксън Йънг 4, Дейнън Гийма)
Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

