  • 22 окт 2025 | 22:48
  • 360
  • 0
Синът на Тиаго Силва може да играе за Челси в Шампионската лига

Исаго Силва, син на бившия защитник на Челси Тиаго Силва, беше включен в разширения състав на лондонския клуб за мачовете от Шампионската лига.

Младият футболист е част от неограничения списък „Б“ на „сините“ за турнира. В този списък могат да бъдат включени играчи, родени на или след 1 януари 2004 година, които са прекарали поне три години в клуба.

Според информацията, това решение ще улесни процеса по регистрация, като се избегнат промени в състава преди всеки отделен мач от турнира.

Заедно с Исаго Силва, Челси е добавил още 32-ма играчи от своята академия в същия списък. В документите, подадени в УЕФА, синът на бразилската легенда е записан като защитник.

Баща му, Тиаго Силва, игра за лондончани в периода от 2020 до 2024 година. За този период той записа 155 мача във всички турнири. С екипа на Челси бразилският защитник спечели Шампионската лига през сезон 2020/2021.

