Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер с експресна победа на старта във Виена

Синер с експресна победа на старта във Виена

  • 22 окт 2025 | 21:27
  • 105
  • 0
Синер с експресна победа на старта във Виена

Италианецът Яник Синер се класира за втория кръг на турнира по тенис АТП 500 във Виена след експресна победа срещу германеца Даниел Алтмайер. Вторият в света и водач в схемата във Виена даде само два гейма на съперника и спечели с 6:0, 6:2 за 59 минути игра.

Следващият мач на Синер ще бъде срещу сънародника му Флавио Коболи, който елиминира чеха Томаш Махач със 7:6(6), 6:2.

Шестият в схемата руснак Даниил Медведев победи португалеца Нуно Боржеш с 6:4, 6:7 (7), 6:2 в друга среща от първия кръг. Следващият съперник на руснака ще бъде французинът Корентен Муте.

Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли
Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли

Напред продължава и италианският тенисист Матео Беретини, 59-и в световната ранглиста, който победи австралиеца Алексей Попирин със 7:6(5), 6:3.

Във втория кръг на турнира на твърди кортове Беретини ще се изправи срещу британеца Камерън Нори, който преди това победи руснака Андрей Рубльов.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Стан Вавринка с паметна победа в Базел

Стан Вавринка с паметна победа в Базел

  • 22 окт 2025 | 13:40
  • 925
  • 0
Александър Василев пропусна два мачбола и загуби на старта на "Мастърс"-а в Чънду

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби на старта на "Мастърс"-а в Чънду

  • 22 окт 2025 | 13:37
  • 4996
  • 0
Новак Джокович няма да играе в Париж

Новак Джокович няма да играе в Париж

  • 22 окт 2025 | 13:22
  • 740
  • 0
Критики в Италия към Яник Синер

Критики в Италия към Яник Синер

  • 22 окт 2025 | 13:11
  • 2525
  • 0
Елизара Янева стартира с победа на турнир в Италия

Елизара Янева стартира с победа на турнир в Италия

  • 22 окт 2025 | 13:00
  • 512
  • 0
Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли

Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли

  • 22 окт 2025 | 08:53
  • 896
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Атлетик Билбао с гол на успокоението, намалиха аванса на Галатасарай

Атлетик Билбао с гол на успокоението, намалиха аванса на Галатасарай

  • 22 окт 2025 | 21:00
  • 11492
  • 9
Съставите за дербито на "Бернабеу"

Съставите за дербито на "Бернабеу"

  • 22 окт 2025 | 20:52
  • 1804
  • 12
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 481834
  • 24
Съставите на Айнтрахт и Ливърпул, Салах оставен на пейката

Съставите на Айнтрахт и Ливърпул, Салах оставен на пейката

  • 22 окт 2025 | 20:56
  • 3707
  • 2
Съставите на Байерн и Брюж, 17-годишен е титуляр за баварците

Съставите на Байерн и Брюж, 17-годишен е титуляр за баварците

  • 22 окт 2025 | 21:00
  • 845
  • 18
Челси - Аякс (съставите)

Челси - Аякс (съставите)

  • 22 окт 2025 | 21:05
  • 551
  • 1