Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли

  • 22 окт 2025 | 08:53
  • 167
  • 0
Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли

Поставеният под номер 2 в схемата Александър Зверев се класира за втория кръг на турнира от сериите АТР 500 във Виена.

Германецът, който взе титлата в австрийската столица през 2021 година, се наложи на старта над британеца Джейкъб Фърнли с 6:4, 1:6, 7:6(5) и вече гледа към мача с италианеца Матео Арналди в следващия етап.

За Зверев това бе четвърта победа през годината над Фърнли, но за разлика от останалите три, при които той не загуби сет, сега британският квалификант му оказа много по-сериозна съпротива и не бе никак далеч от сензацията.

Зверев взе първия сет благодарение на пробив още в откриващия гейм на мача, но във втората част Фърнли бе по-добрият играч на корта и се наложи с 6:1.

В решителния трети сет пробиви нямаше, макар че на Фърнли му се наложи да отразява мачбол при 4:5 гейма. Така се стигна до тайбрек, в който смяната на полетата дойде при 5:1 точки в полза на Зверев. Германецът допусна минипробив, с който преднината му бе съкратена до две точки при 5:3, но със стоп воле при мрежата той успя да си осигури победа след 7:5 точки.

Победата до голяма степен подсигури участието на световния номер 3 на Финалите на АТР в Торино, като той се нуждае от само още 265 точки, за да бъде сигурен и теоретично, че ще участва в надпреварата на най-добрите осем в света през годината.

