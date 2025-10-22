Ясна е програмата на Световното по естетическа групова гимнастика в Самоков

Ясна е програмата на Световното първенство по естетическа групова гимнастика, което ще се проведе от 26 до 30 ноември в комплекс "СамЕлион" в Самоков.

В петък (28 ноември) ще бъдат официалните подиум тренировки от 15:00 до 19:30 часа. В събота (29 ноември) от 11:00 до 14:30 часа е първата част от надпреварата при девойките, а от 16:00 до 20:00 жените ще покажат съчетанията си.

В неделя (30 ноември) финалите при девойките са по програма от 10:40 до 12:00 часа, а при жените - от 12:40 до 14:00 часа. Гала спектакълът ще започне от 14:20 часа, а от 15:00 часа е закриването на първенството.

Тазгодишното Световно първенство ще събере 35 международни делегации, над 3000 гимнастички, 1500 делегати, 20 хиляди телевизионна аудитория. Очакваният брой български участници е 417 гимнастички и около 150 делегати.