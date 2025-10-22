Мактоминей: Трябва да останем спокойни, сезонът е дълъг

Халфът на Наполи Скот Мактоминей заяви, че играчите на шампиона на Италия трябва да приемат загубата от ПСВ Айндховен и да гледат напред. Вчера тимът на Антонио Конте бе разбит с 6:2 от нидерландците.

"Това е футбол, трябва да приемем загубата. Трябва да се защитаваме по-добре, въпреки че бяхме с 10 човека. Във футбола винаги следващият мач идва бързо. Трябва да премахнем чувството на болка от тази вечер, да продължим напред и се опитаме да се подобрим" , сподели Мактоминей.

"Беше малко странно. Много бързо се развиха нещата, а играехме относително добре. Това е футбол и тези неща се случват. Сезонът е дълъг. Трябва да сме спокойни. Не трябва да прекаляваме и да мислим прекалено за случилото се", допълни той.