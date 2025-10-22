Ясно е кога Левски стартира в квалификациите на Шампионска лига

Ясно е кога шампионът в Супер Волей Левски София започва пътя си в Шампионската лига. "Сините" стартират от втория квалификационен кръг на надпреварата.

В първия мач волейболистите Николай Желязков ще гостуват в Осийек (Хърватия) на МОК Мурса на 4 ноември (вторник). Реваншът е на 12 ноември (сряда) в София.

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

При успех над хърватския шампион Левски ще срещне победителя от сблъсъка МАВ Елоре Фокскон (Унгария) - Гуагуас Лас Палмас (Испания)/ОК Напредък Оджак (Босна и Херцеговина) - Олимпиакос Пирея (Гърция).