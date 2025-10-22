Хаким Зиеш ще играе в Мароко

Крилото Хаким Зиеш се е договорил и в близките дни официално ще стане играч на Уидад (Казабланка), информират редица медии в Европа. По този начин футболистът за първи път ще играе в Мароко, цветовете на чийто национален отбор защитава, макар че е роден в Нидерландия. Бившият играч на Аякс и Челси бе свободен агент от лятото, когато изтече договорът му с Галатасарай. Той имаше редица предложения от различни отбори и страни, но е взел решение да стане част Уидад и първенството на Мароко. По този начин той ще може да се подготви и за предстоящата Купа на африканските нации, която ще се проведе в страната и ще започва на 21 януари.
Снимки: Gettyimages