  1. Sportal.bg
  2. Уидад Казабланка
  Хаким Зиеш ще играе в Мароко

Хаким Зиеш ще играе в Мароко

  22 окт 2025 | 18:35
  • 790
  • 0
Хаким Зиеш ще играе в Мароко

Крилото Хаким Зиеш се е договорил и в близките дни официално ще стане играч на Уидад (Казабланка), информират редица медии в Европа. По този начин футболистът за първи път ще играе в Мароко, цветовете на чийто национален отбор защитава, макар че е роден в Нидерландия. Бившият играч на Аякс и Челси бе свободен агент от лятото, когато изтече договорът му с Галатасарай. Той имаше редица предложения от различни отбори и страни, но е взел решение да стане част Уидад и първенството на Мароко. По този начин той ще може да се подготви и за предстоящата Купа на африканските нации, която ще се проведе в страната и ще започва на 21 януари.

Снимки: Gettyimages

