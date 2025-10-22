Хаким Зиеш ще играе в Мароко

Крилото Хаким Зиеш се е договорил и в близките дни официално ще стане играч на Уидад (Казабланка), информират редица медии в Европа. По този начин футболистът за първи път ще играе в Мароко, цветовете на чийто национален отбор защитава, макар че е роден в Нидерландия. Бившият играч на Аякс и Челси бе свободен агент от лятото, когато изтече договорът му с Галатасарай. Той имаше редица предложения от различни отбори и страни, но е взел решение да стане част Уидад и първенството на Мароко. По този начин той ще може да се подготви и за предстоящата Купа на африканските нации, която ще се проведе в страната и ще започва на 21 януари.

🚨🇲🇦 Hakim Ziyech to Wydad Casablanca, here we go! Moroccan star, back home as deal has been agreed today.



Ziyech was available as free agent and after many approaches, he’s ready for new chapter at Wydad. pic.twitter.com/bfFuriW6w1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025

Снимки: Gettyimages