„Лигата на талантите“: Обрат на Лаута и голов спектакъл между Черно море и Фратрия в 10-ия кръг на Елитната U17

10-ият кръг в Елитната група до 17 години предложи емоции, обрати и зрелищни двубои. В едно от дербитата на кръга Локомотив (Пловдив) постигна впечатляващ обрат срещу ЦСКА на стадион "Лаута". Младите "смърфове" показаха характер и борбеност, за да надвият "червените" в напрегнат сблъсък, изпълнен с динамика и здрава игра.

Не по-малко интересен бе и двубоят между Черно море и Фратрия, който се превърна в истински голов спектакъл. Срещата предложи на феновете множество обрати и атрактивни попадения, които затвърдиха репутацията на шампионата като платформа за изява на най-големите млади таланти в българския футбол.