Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 17 години

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 2:1
0:1 Габриел Йорданов (24')
1:1 Бекир Ампароз (57')
2:1 Благой Полежански (68')
Лудогорец - Арда 3:0
1:0 Преслав Стойков (13')
2:0 Виктор Илиев (19')
3:0 Станислав Иванов (45')
Национал - Септември 1:3
0:1 Александър Маринов (31')
0:2 Александър Сираков (39')
0:3 Йоан Андреев (58')
1:3 Мартин Ковачев (80')
Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив) 0:3
0:1 Виктор Христов (14')
0:2 Виктор Христов (61')
0:3 Иван Филипов (73')
Левски - Хебър 3:0
1:0 Андрей Нешев (33')
2:0 Андрей Нешев (41')
3:0 Андрей Нешев (43')
Черно море - Фратрия 3:2
0:1 Даниел Павлов (16')
1:1 Ивайло Колев (38')
2:1 Евгений Русланович (48')
3:1 Симеон Желязков (54')
3:2 Павел Славов (89')
Славия - Етър 6:1
1:0 Михаил Тенев (10')
2:0 Михаил Тенев (13')
3:0 Михаил Тенев (45')
4:0 Деан Йорданов (52')
4:1 Петър Петров (65')
5:1 Петър Благоев (70')
6:1 Александър Димитров (87')
Пирин - ЦСКА 1948 1:0
1:0 Кирил Пецев (45')