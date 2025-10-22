Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Теодор Салпаров: Трудното тепърва предстои за националите

Теодор Салпаров: Трудното тепърва предстои за националите

  • 22 окт 2025 | 18:17
  • 113
  • 0

Според Теодор Салпаров пред националния отбор на България по волейбол за мъже предстоят трудни моменти в защитата на реномето му на световен вицешампион, но предимството му пред останалите е тимове е, че може да играе заедно дълги години.

Бившият национал, който остави огромна следа и с екипа на „лъвовете“ смята, че настоящият представителен тим има огромен потенциал. Пред БНТ той заяви, че селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще върви само във възходяща посока.

„Има голям потенциал, това всички го знаят. Цял свят го вижда, че момчетата са един голям колектив. Себераздаването на всеки един състезател на отделните постове, много се жертваха и помагаха, което е много важно за спорт като волейбола, но по-трудното тепърва им предстои. Те направиха нещо, което се очакваше да се случи след 3,4 години, но моите очаквания са, че само ще вървят във възходяща посока“, каза бившият национал.

„В другите поколения тепърва ще се сменят играчи и ще навлизат нови, докато нашите момчета ще имат увереността и опита, че са играли заедно от няколко години и дано да бъдат от водещите сили в света“, заяви Салпаров.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Фалстарт за Матей Казийски в Халкбанк! Денис Бърдаров блесна с 26 точки

Фалстарт за Матей Казийски в Халкбанк! Денис Бърдаров блесна с 26 точки

  • 22 окт 2025 | 14:55
  • 6913
  • 5
Димитър Димитров с 32 точки и първи успех в Република Корея

Димитър Димитров с 32 точки и първи успех в Република Корея

  • 22 окт 2025 | 14:05
  • 5433
  • 6
MVP Венислав Антов ги започна във Франция! Заби 26 точки и донесе победа на Туркоа

MVP Венислав Антов ги започна във Франция! Заби 26 точки и донесе победа на Туркоа

  • 22 окт 2025 | 00:29
  • 10895
  • 3
Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца не спряха Перуджа

Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца не спряха Перуджа

  • 22 окт 2025 | 00:11
  • 3309
  • 2
Влади Гърков заби 21 точки, Сен-Назер с драматична победа във Франция

Влади Гърков заби 21 точки, Сен-Назер с драматична победа във Франция

  • 21 окт 2025 | 23:47
  • 4989
  • 1
Аспарух Аспарухов с 14 точки за Шлепск в първия мач в Полша

Аспарух Аспарухов с 14 точки за Шлепск в първия мач в Полша

  • 21 окт 2025 | 20:50
  • 4301
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 20815
  • 17
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 11525
  • 2
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 21325
  • 27
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 24465
  • 28
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 12515
  • 36
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 479269
  • 23