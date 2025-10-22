Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева с двусетова победа на старта на турнир в Италия

Росица Денчева с двусетова победа на старта на турнир в Италия

  • 22 окт 2025 | 17:03
  • 456
  • 0
Росица Денчева с двусетова победа на старта на турнир в Италия

Росица Денчева стартира с победи на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Плевенчанката надделя над представителката на домакините Джиневра Монтебруно (Италия) със 7:5, 6:3 за 96 минути.

Денчева спечели първия сет, след като взе три поредни гейма в края, а във втората част направи серия от пет поредни части от 0:2 до 5:2, с която реши мача в своя полза.

В следващия си мач българката ще срещне поставената под номер 5 в схемата Марта Матула (Гърция).

Следвай ни:

Още от Тенис

Стан Вавринка с паметна победа в Базел

Стан Вавринка с паметна победа в Базел

  • 22 окт 2025 | 13:40
  • 809
  • 0
Александър Василев пропусна два мачбола и загуби на старта на "Мастърс"-а в Чънду

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби на старта на "Мастърс"-а в Чънду

  • 22 окт 2025 | 13:37
  • 4507
  • 0
Новак Джокович няма да играе в Париж

Новак Джокович няма да играе в Париж

  • 22 окт 2025 | 13:22
  • 621
  • 0
Критики в Италия към Яник Синер

Критики в Италия към Яник Синер

  • 22 окт 2025 | 13:11
  • 2152
  • 0
Елизара Янева стартира с победа на турнир в Италия

Елизара Янева стартира с победа на турнир в Италия

  • 22 окт 2025 | 13:00
  • 443
  • 0
Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли

Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли

  • 22 окт 2025 | 08:53
  • 847
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 20730
  • 17
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 11314
  • 2
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 21252
  • 27
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 24413
  • 28
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 12486
  • 36
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 479261
  • 23