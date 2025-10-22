Росица Денчева с двусетова победа на старта на турнир в Италия

Росица Денчева стартира с победи на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Плевенчанката надделя над представителката на домакините Джиневра Монтебруно (Италия) със 7:5, 6:3 за 96 минути.

Денчева спечели първия сет, след като взе три поредни гейма в края, а във втората част направи серия от пет поредни части от 0:2 до 5:2, с която реши мача в своя полза.

В следващия си мач българката ще срещне поставената под номер 5 в схемата Марта Матула (Гърция).