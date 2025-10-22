Популярни
  След сблъсък на тренировка, нов проблем в Олимпиакос преди мача с Байерн Мюнхен

  22 окт 2025 | 16:11
Проблемите пред Олимпиакос, чийто екип носи българският национал Александър Везенков, не спират. След множеството контузии от началото на сезона, пред Йоргос Барцокас застава още една въпросителна.

Един от най-опитните баскетболистите в състава на гръцкия гранд Костас Папаниколау е под въпрос за мача с Байерн Мюнхен от шестия кръг на Евролигата. Той е с проблеми в бедрото на левия крак, които са се получили след удар днес на тренировка на тима и не е ясно точно колко време е нужно за възстановяването му.

Олимпиакос гостува в Германия на 24 октомври (петък) от 21:45 часа.

Снимки: Gettyimages

