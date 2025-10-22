След сблъсък на тренировка, нов проблем в Олимпиакос преди мача с Байерн Мюнхен

Проблемите пред Олимпиакос, чийто екип носи българският национал Александър Везенков, не спират. След множеството контузии от началото на сезона, пред Йоргос Барцокас застава още една въпросителна.
Един от най-опитните баскетболистите в състава на гръцкия гранд Костас Папаниколау е под въпрос за мача с Байерн Мюнхен от шестия кръг на Евролигата. Той е с проблеми в бедрото на левия крак, които са се получили след удар днес на тренировка на тима и не е ясно точно колко време е нужно за възстановяването му.
Олимпиакос гостува в Германия на 24 октомври (петък) от 21:45 часа.
Снимки: Gettyimages