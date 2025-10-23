Нова порция интригуващи двубои в Евролигата

Сезонът в Евролигата продължава тази вечер с 5 мача от 6-ия кръг на най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент.

Програмата започва с двубоя между АСВЕЛ Вильобран и Дубай, които ще премерят силите си от 20:30 ч. българско време. Френският тим търси тази вечер втората си победа за сезона в Евролигата, докато дебютантът в надпреварата Дубай се представя доста солидно дотук с положителен баланс от 3-2.

В 21:05 ч. среща си дават два от отборите в челото на временното класиране - Апоел Тел Авив и Монако. Играещият у нас домакинските си срещи в турнира израелски тим е с 4 победи и само едно поражение - в дербито с Макаби Тел Авив, играно тъкмо в родната столица. Монегаските са с баланс 3-2 дотук.

В 21:30 часа започва мачът между други два отбора, които са с положителен баланс след първите 5 кръга - Барселона и Жалгирис. И двата тима са с по 3 победи, но литовците започнаха с 3-0, след което влязоха в мини серия от 2 поредни загуби. Дали каталунците ще им нанесат нова такава, ще разберем след по-малко от 24 часа.

Пак в 21:30 ч. Олимпия Милано приема Валенсия в сблъсък между два отбора с по 2 победи и 3 загуби до момента. Испанците обаче са в негативна серия от 3 поредни поражения и със сигурност ще направят тази вечер всичко по силите си да се върнат на пътя на победите.

Програмата приключва с мача между Цървена звезда и Баскония, който започва в 22:00 ч. наше време. Грандът от Белград започна слабо новия сезон, но смяната на треньора и назначаването на Саша Обрадович даде тласък на Коди Милър-Макинтайър и компания и Звезда е в серия от 3 поредни победи и общ балнс 3-2.

Баскония е на другия полюс, като е единственият тим в Евролигата, който е без победа до момента: 0-5.