  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Константин Николов за проблемите на българското BJJ

Константин Николов за проблемите на българското BJJ

  • 22 окт 2025 | 15:02
  • 119
  • 0
Константин Николов за проблемите на българското BJJ

"Министър Иван Пешев безапелационно погазва закона!". Това заяви ексклузивно в "Неформално с Георги Петков" дългогодишният заслужил треньор по бразилско жиу жицу и многократен шампион в този спорт - Константин Николов.

Заедно с Константин Атанасов поискаха думата, за да акцентират вниманието на аудиторията върху това, че въпреки категоричното решение на най-висшия съдебен орган в България за създаването на федерация по бразилско жиу жицу, Министерството на младежта и спорта не позволява това да се случи.

"Министерството на младежта и спорта трябва да бъде изцяло политически независима институция", добавиха гостите студиото на подкаста. "Изморих се от тази система - "калинки" да решават съдби! Виж какво се случи с Карлос Насар... Притиснаха го до стената. "Ако не си с нас, ще те смажем!". Искат да го изгонят със стари, милиционерски похвати. Полицаите служат на народа и защитават закона. Милиционерите са хора от едно отминало време, които правят само едно - служат на властимащите", констатира още Николов.

"Искам нещата да се получат така, че да са в полза на всички нас. Не лично и персонално. А на нашия спорт и нашите деца!", категоричен беше Атанасов.

