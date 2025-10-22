Стан Вавринка с паметна победа в Базел

22 години след дебюта си в Базел Стан Вавринка все още е способен да печели мачове на домашния си турнир. 40-годишният тенисист получи „уайлд кард“ за основната схема и победи Миомир Кецманович с 6:1, 7:6(3) за час и 22 минути.

Така той стана вторият най-възрастен играч, който постига победа на турнир от категория ATP 500, изпреварвайки Роджър Федерер и оставайки само зад Фелисиано Лопес. Швейцарецът спечели с 15 точки повече от съперника си.

No better place to get your first ATP hard court win of the year 🔥



Stan Wawrinka produces a stunning display in front of his home fans as he beats Kecmanovic 6-1 7-6 💪#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/SkZau5HHDw — Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2025

Стан доминираше в първия сет и успя да навакса изоставане от 1-4 във втория, за да спечели мача чисто и да запази енергия. Вавринка превъзхождаше опонента си при разиграванията след втори сервис.

Той допусна пробив само веднъж – от единствената възможност, която Кецманович получи – но отвърна с три пробива от осем шанса. Швейцарецът игра агресивно, реализира 33 уинъра срещу 25 непредизвикани грешки.

Вавринка спечели повече точки директно от сервис и имаше предимство както от основната линия, така и на мрежата. Домашният любимец сервира отлично в първия сет и държеше напрежението върху съперника.

„Все още се притеснявам, когато излизам на тенис корта – възрастта не помага в това отношение. Без съмнение изиграх най-добрия си мач за годината и за мен означава много, че това се случи именно тук. Ако продължавам да се състезавам, то е заради такива мачове. Вече съм над 40 години, не съм спечелил много срещи тази година, но искам да продължа да се наслаждавам на тениса. Тренирам много упорито, за да показвам такива представяния“, сподели швейцарецът.

Това беше 17-ата победа на Вавринка в Базел.