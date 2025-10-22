Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева стартира с победа на турнир в Италия

Елизара Янева стартира с победа на турнир в Италия

  • 22 окт 2025 | 13:00
  • 213
  • 0
Елизара Янева стартира с победа на турнир в Италия

Елизара Янева стартира с победа на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката, която е поставена под номер 6 в основната схема, спечели убедително срещу румънката Ева Мария Йонеску с 6:0, 6:2 за 61 минути на корта.

През миналата седмица Янева спечели титлата на двойки на друг турнир от ITF в Италия.

Във втория кръг българката ще срещне победителката от мача между Лиса Заар (Швеция) и преминалата през квалификациите българка Виктория Велева.

В надпреварата участва още една националка Росица Денчева, която играе в момента с представителката на домакините Джиневра Монтебруно (Италия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли

Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли

  • 22 окт 2025 | 08:53
  • 695
  • 0
Нови 15 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

Нови 15 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

  • 22 окт 2025 | 08:42
  • 716
  • 0
Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнир по тенис в Колумбия

Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнир по тенис в Колумбия

  • 22 окт 2025 | 04:44
  • 1190
  • 0
Среща на легенди в Лисабон

Среща на легенди в Лисабон

  • 21 окт 2025 | 22:08
  • 3844
  • 1
19-годишен отстрани миналогодишния шампион в Базел

19-годишен отстрани миналогодишния шампион в Базел

  • 21 окт 2025 | 20:49
  • 2040
  • 0
Циципас се оттегли от турнира във Виена

Циципас се оттегли от турнира във Виена

  • 21 окт 2025 | 20:31
  • 1270
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 4959
  • 2
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 7978
  • 14
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 14330
  • 15
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 7205
  • 21
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 477211
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 6530
  • 2