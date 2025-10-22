Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. 21 октомври е гаранция за дъжд от голове в Шампионската лига

21 октомври е гаранция за дъжд от голове в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 11:32
  • 973
  • 0

Вчерашната вечер в Шампионската лига се оказа историческа откъм голове, след като в деветте изиграни мача от турнира във вторник бяха отбелязани  общо 43 гола или средно по 4,78 на мач. По данни на “Опта” това е втората най-добра средна резултатност в историята на ШЛ в ден с поне пет мача. Любопитното е, че рекордът в това отношение отново е на 21 октомври, но през 2014 година, когато в 8 двубоя са отбелязани средно по 5 попадения.

Ако се гледа само общия брой голове, дневната резултатност от вчера е на трето място във вечната класация на турнира със своите 43 попадения. На първо място, и то с огромна преднина, са 64-те гола от 29 януари тази година, когато за първи път в историята се изиграха 18 мача в един ден. Втората позиция пък се заема от 1 октомври 1997 година, когато в 12 срещи са отбелязани общо 44 гола.

Както показва графиката на Би Би Си, най-голям принос за снощната голеада в ШЛ имат английските отбори, които отбелязаха общо 9 гола - Арсенал заби 4 срещу Атлетико Мадрид, Нюкасъл вкара 3 на Бенфика, а Манчестър Сити добави 2 срещу Виляреал. На второ място е Франция със 7 попадения, но те бяха отбелязани само един представител - Пари Сен Жермен, който отчая Байер (Леверкузен) със своята резултатност. С по шест гола са тимовете от Испания, Германия, Италия, Нидерландия, а на този фон отборите от Дания и Гърция са съответно само с два и един. Четири държави пък останаха без попадение в деветте мача: Белгия, Португалия, Казахстан и Кипър.

По отношение на националността на голмайсторите на първо място са испанските футболисти, които са отбелязали общо 6 гола. След това се нареждат английските играчи с 5 попадения, а топ 3 се допълва от португалците, които са се разписали 4 пъти. Футболисти от още 17 държави са се разписали в снощните мачове в турнира.

