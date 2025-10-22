Брад Маршан се завърна в Бостън и наказа бившия си отбор

Канадският нападател Брад Маршан, който прекара 16 години в тима на Бостън Брюинс, се отчете с две асистенции за успеха с 4:3 на шампиона в Националната хокейна лига Флорида Пантърс срещу бившия му отбор.

Маршан бе посрещнат с бурни овации от публиката в "ТД Гардън" в Бостън и макар това да го просълзи, той даде най-доброто от себе си за тима на Флорида, който прекъсна серия от четири последователни поражения. 37-годишният нападател се изяви още в 61-вата секунда на мача, когато асистира на Маки Самоскевич за първия гол в срещата.

Флорида поведе с 2:0 две минути след старта на втория период, а всички останали попадения в срещата паднаха в заключителните 20 минути.

Домакините от Бостън изравниха резултата в рамките на първите пет минути на заключителния период с точни изстрели на Павел Заха и Елиас Линдхолм, но нова асистенция на Маршан, този път към Еету Луостаринен, даде нов аванс на "пантерите" точно 10 минути преди заключителната сирена.

Морган Гики изравни за Брюинс само 91 секунди преди края, но това не бе всичко в мача и 26 секунди преди приключването му Картър Верхеге се разписа, за да донесе победата на тима от щата Флорида.