Десетима от Пафос измъкнаха точка в гостуването си в Казахстан

Кайрат и Пафос завършиха наравно 0:0 в двубоя им от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Този резултат е особено значим за кипърския шампион, който още от 4-ата минута бе с човек по-малко, след като Жоао Корея бе изгонен за необмислено нарушение срещу Луис Мата.

Това логично предопредели доминацията във владението на топката в полза на домакините, които обаче имаха сериозни проблеми със създаването на чисти голови положения по време на целия двубой. Въпреки численото превъзходство гостите имаха по-опасните положения на своята сметка, основно постигнати на контраатака. Те дори достигнаха до попадение в 72-ата минута, когато силен изстрел на Драгомир от границата на наказателното поле срещна напречната греда, отби се в гърба на вратаря Анарбеков и влетя в мрежата. Преглед с ВАР обаче показа, че в началото на ситуацията е имало засада, което доведе до отмяна на гола и в крайна сметка срещата завърши наравно.

Така двата тима разделиха точките. Това бе второ равенство за Пафос, докато за Кайрат бе първа точка.