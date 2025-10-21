Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Кайрат
  3. Десетима от Пафос измъкнаха точка в гостуването си в Казахстан

Десетима от Пафос измъкнаха точка в гостуването си в Казахстан

  • 21 окт 2025 | 21:55
  • 320
  • 0
Десетима от Пафос измъкнаха точка в гостуването си в Казахстан

Кайрат и Пафос завършиха наравно 0:0 в двубоя им от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Този резултат е особено значим за кипърския шампион, който още от 4-ата минута бе с човек по-малко, след като Жоао Корея бе изгонен за необмислено нарушение срещу Луис Мата.

Това логично предопредели доминацията във владението на топката в полза на домакините, които обаче имаха сериозни проблеми със създаването на чисти голови положения по време на целия двубой. Въпреки численото превъзходство гостите имаха по-опасните положения на своята сметка, основно постигнати на контраатака. Те дори достигнаха до попадение в 72-ата минута, когато силен изстрел на Драгомир от границата на наказателното поле срещна напречната греда, отби се в гърба на вратаря Анарбеков и влетя в мрежата. Преглед с ВАР обаче показа, че в началото на ситуацията е имало засада, което доведе до отмяна на гола и в крайна сметка срещата завърши наравно.

Така двата тима разделиха точките. Това бе второ равенство за Пафос, докато за Кайрат бе първа точка.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Леверкузен 0:1 ПСЖ, ранен гол на Пачо

Леверкузен 0:1 ПСЖ, ранен гол на Пачо

  • 21 окт 2025 | 22:01
  • 2374
  • 2
Виляреал 0:1 Манчестър Сити, гол на Холанд

Виляреал 0:1 Манчестър Сити, гол на Холанд

  • 21 окт 2025 | 22:00
  • 2310
  • 0
Шампионската лига се завърна: завършиха двата ранни двубоя

Шампионската лига се завърна: завършиха двата ранни двубоя

  • 21 окт 2025 | 21:40
  • 11224
  • 6
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 16914
  • 129
Ямал подобри нов рекорд в Шампионската лига

Ямал подобри нов рекорд в Шампионската лига

  • 21 окт 2025 | 21:37
  • 3872
  • 4
Арсенал 0:0 Атлетико Мадрид, греда за домакините

Арсенал 0:0 Атлетико Мадрид, греда за домакините

  • 21 окт 2025 | 21:06
  • 2636
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 465831
  • 17
Арсенал 0:0 Атлетико Мадрид, греда за домакините

Арсенал 0:0 Атлетико Мадрид, греда за домакините

  • 21 окт 2025 | 21:06
  • 2636
  • 13
Леверкузен 0:1 ПСЖ, ранен гол на Пачо

Леверкузен 0:1 ПСЖ, ранен гол на Пачо

  • 21 окт 2025 | 22:01
  • 2374
  • 2
Виляреал 0:1 Манчестър Сити, гол на Холанд

Виляреал 0:1 Манчестър Сити, гол на Холанд

  • 21 окт 2025 | 22:00
  • 2310
  • 0
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 16914
  • 129
Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 43934
  • 111