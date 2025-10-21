Ямал подобри нов рекорд в Шампионската лига

Още една вечер, още един рекорд за Ламин Ямал! Младият талант на Барселона продължава да пренаписва историята, превръщайки се в най-младия футболист, достигнал 25 мача в Шампионската лига - само на 18 години и 100 дни.

Историческото постижение беше записано по време на домакинството на Барса срещу Олимпиакос на „Луис Компанис“ в мача от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига за сезон 2025/26. Старши треньорът Ханзи Флик включи Ямал в стартовия състав, с което за пореден път демонстрира огромното си доверие в на тийнейджъра.

25 - Youngest players to reach 25 appearances in @ChampionsLeague history:



18y 100d - LAMINE YAMAL 🇪🇸

19y 32d - Warren Zaïre-Emery 🇫🇷

19y 292d - Cesc Fàbregas 🇪🇸

19y 326d - Anderson Oliveira 🇧🇷

20y 32d - Bojan Krkic 🇪🇸



Lightning. ⚡️ pic.twitter.com/RMcTiQqfLW — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2025

Ямал подобри предишния рекорд, който принадлежеше на Уорън Заир-Емери от Пари Сен Жермен. Французинът достигна кота от 25 мача на възраст 19 години и 32 дни. След него се нарежда Сеск Фабрегас - на 19 години и 292 дни.

Пътят на Ямал в Шампионската лига до момента е впечатляващ. Тези цифри са изключителни за играч, който направи своя европейски дебют едва на 16-годишна възраст и вече се утвърди като една от най-обещаващите млади звезди в турнира.