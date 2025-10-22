Безпощадният Байерн (Мюнхен) е вдигнал мерника на поредна жертва

Байерн (Мюнхен) ще приеме белгийския Брюж на "Алианц Арена" в мач от третия кръг на груповата фаза на Шампионска лига. Срещата е насрочена за 22 октомври от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде Донатас Румсас. Двата отбора се изправят един срещу друг в най-престижния европейски клубен турнир, като баварците ще търсят да затвърдят перфектното си начало в турнира, докато белгийците ще се опитат да изненадат фаворита и да запишат втора победа в групата.

Байерн заема първото място в класирането с максималните 6 точки от първите два мача, като впечатляващата им голова разлика от 8:2 показва доминацията им до момента. Баварците са в отлична позиция да продължат напред в турнира, като победа срещу Брюж би ги доближила значително до ранно класиране за следващата фаза.

От своя страна, белгийският шампион се намира на 14-то място с 3 точки, след като записа победа и загуба в първите си два мача, с голова разлика 5:3. Успех на "Алианц Арена" би изравнил точките им с германския гранд и би подобрил значително шансовете им за класиране напред.

Байерн е в изключителна форма, като има само победи от началото на сезона във всички турнири. В последния си мач баварците надделяха над Борусия (Дортмунд) с 2:1 (на 18.10.2025) в Бундеслигата. Преди това те разгромиха Айнтрахт (Франкфурт) като гост с 3:0 (на 04.10.2025), а в предишния си мач в Шампионска лига се наложиха над кипърския Пафос с категоричното 5:1 (на 30.09.2025). Впечатляващите победи над Вердер Бремен с 4:0 (на 26.09.2025) и Хофенхайм с 4:1 (на 20.09.2025) допълват перфектната серия на отбора на Венсан Компани.

Брюж също показва добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. Белгийците победиха Льовен с 1:0 като гост (на 18.10.2025) и Роял Юнион СЖ с 1:0 (на 05.10.2025), но загубиха от Аталанта с 1:2 (на 30.09.2025) в предишния си мач в Шампионска лига. Преди това те победиха Стандард (Лиеж) с 2:1 (на 27.09.2025) и завършиха зрелищно 5:5 с Вестерло (на 24.09.2025).

Байерн (Мюнхен) и Брюж имат само две предишни срещи помежду си, и двете в Шампионска лига, но от доста отдавна - през сезон 2005/2006. В последният им сблъсък на 7 декември 2005 г. двата отбора завършиха наравно 1:1 в Белгия в мач от шестия кръг на груповата фаза. Преди това, на 27 септември 2005 г., баварците успяха да се наложат с минималното 1:0 на собствен терен във втория кръг на същия турнир.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages