Аспарух Аспарухов с 14 точки за Шлепск в първия мач в Полша

Световният вицешампион Аспарух Аспарухов реализира 14 точки (1 ас, 1 блок, 50% ефективност в атака, 7% перфектно и 34% позитивно посрещане - +7) при домакинската загуба на неговия Шлепск Малов Сувалки от Асеко Ресовия (Жешув) с 1:3 (25:17, 16:25, 17:25, 18:25) в мач от първия кръг на полската PlusLiga.

Бартош Филипяк бе най-резултатен за за Шлепск с 15 точки (2 аса).

Артур Шалпук бе най-резултатен с 22 точки (1 блок) за Ресовия.

Карол Бутрин добави 16 точки (4 аса, 2 блока).

Дени Демяненко се отлич с 12 точки (5 блока).