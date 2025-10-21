Популярни
България приключи участието си на Световното по гимнастика

  21 окт 2025 | 20:37
България приключи участието си на Световното по гимнастика

Националният отбор на България приключи участието си на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

В квалификациите при жените Валентина Георгиева получи контузия след първия си опит на прескок, а на греда има оценка от 8.733 точки.

За многобоя Никол Стоименова се нареди на 46-о място, а Виктория Венциславова - 72-о.

Стоименова беше оценена с 12.866 точки на прескок, 11.766 на смесена успоредка, 12.300 на греда и 10.800 за земя, а Венциславова - 12.133 на прескок, 10.066 на смесена успоредка, 9.466 на греда и 11.300 на земя.

С първа оценка в квалификациите е олимпийската шампионка отборно с Русия от Токио 2020 Ангелина Мелникова, която се състезава с неутрален статут, със сбор от 54.566 точки (14.233 прескок, 14.500 смесена успоредка, 12.733 греда, 13.100 земя).

В пресявките при мъжете Кевин Пенев и Давид Иванов са сред първите 12 на земя, прескок и кон с гривни.

Утре ще бъдат излъчени първите медалисти на Световното първенство - в многобоя при мъжете, а състезанието ще продължи до 25 октомври.

