Перейра бил с три различни физически проблема в първия мач срещу Анкалаев

Все повече подробности излизат наяве за това какво точно не е било наред с Алекс Перейра по време на първия му мач с Магомед Анкалаев.

Двамата се срещнаха за първи път на UFC 313, където руснакът спечели трудна победа по точки, успявайки да неутрализира опасния бразилски страйкър чрез агресивна борба в клинч и прецизни удари при излизане от близка дистанция. По-късно Перейра заяви, че в този двубой е бил едва „на 40% от потенциала си“, но отказа да даде подробности.

След като в реванша на UFC 320 Перейра разгроми Анкалаев с ТКО само за 1 минута и 20 секунди, вече започваме да научаваме повече за първия им сблъсък. В интервю за Laerte Viana, членът на екипа Fighting Nerds Маурисио Ръфи разкри нови детайли:

„Алекс не го е казвал публично, но сега, след като всичко приключи, мога да го споделя“, каза Ръфи. „Той се би със спукан пищял в първия мач. Кракът му беше толкова зле, че едва можеше да ходи. Въпреки това излезе и се би. Загуби, но се бори докрай. А после в реванша показа истинското си ниво.“

И Джо Роган потвърди слуховете, че Перейра е бил болен преди UFC 313, в последния епизод на подкаста си:

„Беше болен“, потвърди Роган. „В първия мач беше напълно болен. Болен като куче през целия лагер. Треньорът му ми каза след двубоя: Брат, първият лагер беше ужасен – беше толкова болен, че едва ядеше.

Мисля, че беше норовирус. Освен това си беше сериозно контузил ръката – лявата. Това е "печелившата" му ръка. И когато видиш какво направи на UFC 320, това е резултатът, когато имаш напълно здрав и във форма Алекс Перейра – просто те смазва.“

С други думи, Перейра е излязъл за първия мач срещу Анкалаев с болен крак, контузена ръка и тежка вирусна инфекция. Като се вземе това предвид, е чудо, че е издържал пет рунда с Анкалаев на UFC 313 — и дори е направил мача изключително конкурентен.