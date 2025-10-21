Християн Димитров и Самуил Вълчинов с победа за Равена

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и тимът на Консар Равена стартираха с успех сезона във второто ниво на италианското първенство - Серия А2.

Воденият от Антонио Валентини тим надделя над Алва Инокс Еме Сървис Порто Виро с 3:2 (23:25, 24:26, 25:11, 25:17, 15:6) в двубой от първи кръг.

Равена е на пета позиция с 2 точки.

Християн Димитров се отчете с 13 точки. Самуил Вълчинов добави 5 точки.

Италианският национал с български корени Мануел Златанов бе най-резултатен с 18 точки (1 ас, 2 блокади).

За съперника Джулио Пинали завърши с 18 точки (1 ас, 1 блокада), с 12 точки се отчете Лоренцо Малиано (2 аса, 1 блокада).

В следващия кръг Равена среща Банка Мачерата Физиомед с Руси Желев и Денис Карягин в състава, на 26 октомври (неделя) от 19:00 ч. б.в.