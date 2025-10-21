Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Иванов с 11 точки за Канту на старта в Серия А2

Николай Иванов с 11 точки за Канту на старта в Серия А2

  • 21 окт 2025 | 17:41
  • 383
  • 0
Николай Иванов с 11 точки за Канту на старта в Серия А2

Волейболистът от националния отбор на България за мъже под 21 години Николай Иванов и новият му отбор Кампи Реали Канту стартираха със загуба сезона в италианската Серия А2. Воденият от Алесио Дзингони тим отстъпи на Виртус Аверса с 1:3 (23:25, 25:20, 18:25, 20:25) в среща, изиграна в "Палафранческучи" в Казнате кон Бернате.

Николай Иванов се отчете с 11 точки (1 блокада). Най-резултатен бе Гаетано Пена със 17 точки (2 аса, 1 блокада), с 14 точки завърши Андреа Бачо. За съперника Никола Тиоцо се отчете с 20 точки, 15 точки записа Алесио Талоне (2 аса).

В следващия кръг Канту среща Ринашита Лагонегро, на 26 октомври (неделя), от 17:00 ч.

