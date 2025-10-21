Данаил Михайлов: повечето сме от София, защо ще играем във Варна?

Гост в епизод №121 на подкаста "Първо темпо" е бившият национален състезател на поста посрещач и част от ерата "Левски Сиконко" - Данаил Михайлов.
В подкаста той разказа за множество любопитни събития и личности, свързани с неговата кариера:
Първите му стъпки във волейбола
Ерата "Левски Сиконко" - Владимир Николов, Андрей Жеков, Георги Петров и 6-те поредни шампионски титли
Финалът срещу Славия-Овергаз (Пазарджик) през 1999 г.
Какво промени Милорад Киац в Левски и националния отбор?
Участието на Левски в Шампионската лига
Националният отбор - първата повиквателна, завръщането в Световната лига през 2003 г. в зала "Конгресна" във Варна, включването в тима на "голобрадия" Матей Казийски
Каква е тайната на перфектното посрещане?
Кариерата в чужбина и изграждането на "българския" Лион
Треньорската кариера и възходът на френския волейбол.