Данаил Михайлов: повечето сме от София, защо ще играем във Варна?

Гост в епизод №121 на подкаста "Първо темпо" е бившият национален състезател на поста посрещач и част от ерата "Левски Сиконко" - Данаил Михайлов.

В подкаста той разказа за множество любопитни събития и личности, свързани с неговата кариера:

Първите му стъпки във волейбола

Ерата "Левски Сиконко" - Владимир Николов, Андрей Жеков, Георги Петров и 6-те поредни шампионски титли

Финалът срещу Славия-Овергаз (Пазарджик) през 1999 г.

Какво промени Милорад Киац в Левски и националния отбор?

Участието на Левски в Шампионската лига

Националният отбор - първата повиквателна, завръщането в Световната лига през 2003 г. в зала "Конгресна" във Варна, включването в тима на "голобрадия" Матей Казийски

Каква е тайната на перфектното посрещане?

Кариерата в чужбина и изграждането на "българския" Лион

Треньорската кариера и възходът на френския волейбол.