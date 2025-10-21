Популярни
Водачката в схемата отпадна още в първи кръг в Китай

  21 окт 2025 | 17:24
Водачката в схемата отпадна още в първи кръг в Китай

Водачката в схемата Джесика Бусас Манейро (Испания) отпадна още в първия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Гуанджоу (Китай) от сериите WTA 250.

Бусас Манейро отстъпи на старта пред преминалата през квалификациите Лулу Сун (Нова Зеландия) с 6:7(3), 6:7(2) за два часа и една минута игра.

Съперничка на Сун във втори кръг ще бъде участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Яфан Ван.

Втората поставена Ан Ли (САЩ) се наложи над представителката на Андора Виктория Хименес Касинцева с 6:4, 7:6(4) в двубой, продължил час и 54 минути и в следващия етап очаква сблъсък с колумбийката Камила Осорио, която елиминира Лучия Бронзети (Италия) с 6:1, 6:2.

Четвъртата в схемата Александра Еала от Филипините отпадна в първия кръг след поражение от американската квалификантка Клеър Лу с 6:2, 4:6, 4:6 за два часа и 30 минути игра. За Лу предстои да се изправи срещу унгарката Анна Бондар, която се с участващата с "уайлд кард" китайка Ханюй Го.

Американката Кейти МакНали преодоля Кая Юван (Словения) с 6:3, 1:6, 6:3 и очаква победителката от срещата между петата поставена Алиша Паркс (САЩ) и австралийката Айла Томлянович.

Шестата поставена Юлия Путинцева от Казахстан елиминира рускинята Алина Корнеева със 7:6(2), 4:6, 6:4 за два часа и 28 минути игра. Във втория кръг Путинцева ще има за противничка германката Ела Зайдел, която се наложи над французойката Леолия Жанжан с 6:2, 6:2.

Осмата в схемата рускиня Полина Кудерметова приключи участието си в първия кръг след поражение с 6:1, 1:6, 2:6 от представителката на Франция Сара Ракотоманга Раджаона, която ще се противопостави на американката Кейти Волинец в следващия етап. Волинец победи на старта Катаржина Кава (Полша) след обрат с 4:6, 6:2, 6:2 за два часа и шест минути.

В друг мач от първия кръг Шуай Чжан (Китай) отстрани Анастасия Захарова от Русия с 6:4, 6:1.

