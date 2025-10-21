Популярни
Дунав привлече нов разпределител

  • 21 окт 2025 | 17:08
  • 248
  • 0
Дунав привлече нов разпределител

Разпределителят Константин Нечев вече е част от волейболния отбор на Дунав (Русе), съобщи за БТА членът на Управителния съвет и помощник треньор в тима Красимир Миронов.

Нечев взе участие и в последната контрола на русенци, в която те отстъпиха на Черно море БАСК с 0:3 гейма в своята зала "Дунав“. Той е на 25 години и идва от бургаския Дея Спорт. Преди това Нечев е бил част от Берое (Стара Загора), Пирин (Разлог), Славия (София). Това е втори период на разпределителя в Дунав след като игра за отбора през сезон 2017/ 2018 и 2018/ 2019.

Общо осем контролни срещи изигра русенският тим, като постигна две домакински победи – с по 3:2 срещу румънските елитни Щийнца Политехника и ЦСМ от Букурещ, както и загуби от Берое в Стара Загора с 0:3 и 1:3, в румънската столица от Щийнца Политехника с 1:3 и Динамо Букурещ с 0:4, както и от Черно море БАСК с по 0:3 във Варна и в Русе.

Дунав започва мачовете от новия сезон в Суперлигата с гостуване на Пирин в Разлог на 24 октомври.

