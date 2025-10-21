Ангел Стойков хвърли оставка като треньор на Черноморец

Старши треньорът на Черноморец Бургас Ангел Стойков е подал оставка, съобщиха от клуба. От "акулите" уточняват, че решението все още не е официално прието, а ръководството обсъжда възможните варианти за изход от ситуацията.

"Във връзка с многобройните запитвания, коментари и спекулации, бихме искали да ви информираме, че Ангел Стойков, старши треньор на Черноморец 1919, подаде своята оставка. До момента тя не е официално приета. Ръководството обмисля всички възможни варианти за изход от настоящата ситуация. Очаквайте подробности", гласи официалното съобщение на клуба.

В следващия кръг Черноморец приема тима на Хебър (Пазарджик). В него „акулите“ ще бъдат водени от помощник-треньора Мирослав Кралев, както и от останалите пом.-наставници в щаба - Георги Калоянов и Любомир Шейтанов.