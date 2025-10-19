Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  3. Черноморец (Бургас) падна в Разград

Черноморец (Бургас) падна в Разград

  • 19 окт 2025 | 19:00
  • 756
  • 2
Черноморец (Бургас) падна в Разград

Черноморец (Бургас) загуби гостуването си на дубъла на Лудогорец с  2:4 в мач от Втора лига. Двубоят може да се разглежда и като генерална репетиция за срещата от Sesame Купа на България след десет дни, когато "акулите" ще приемат шампионите.

Петър Кирев отбеляза първите два гола за Лудогорец – в 17-ата и 25-ата минута, а "акулите" намалиха в края на първото полувреме чрез Хидает Хюсеин. В 56-ата минута Георги Пенев реализира трети гол, а в 63-ата "орлите" получиха право да изпълнят дузпа, която обаче бе пропусната от Емерсон Родригес - крилото прати топката над вратата. 70-ата минута Димитър Костадинов намали от дузпа за 3:2, но само две минути по-късно Симеон Шишков оформи крайното 4:2.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 79395
  • 261
Светослав Дяков: Благоевград вече не е футболен град

Светослав Дяков: Благоевград вече не е футболен град

  • 19 окт 2025 | 15:43
  • 2541
  • 0
УЕФА отново даде мач от младежката Шампионска лига на Радослав Гидженов

УЕФА отново даде мач от младежката Шампионска лига на Радослав Гидженов

  • 19 окт 2025 | 14:34
  • 560
  • 0
Ясен Петров: Във футбола сме много разделени, а ни трябва обединение

Ясен Петров: Във футбола сме много разделени, а ни трябва обединение

  • 19 окт 2025 | 14:13
  • 1092
  • 1
Феновете на Левски изкупиха билетите за битката с Черно море

Феновете на Левски изкупиха билетите за битката с Черно море

  • 19 окт 2025 | 14:11
  • 2153
  • 3
ЦСКА изпрати легендата Иван Зафиров

ЦСКА изпрати легендата Иван Зафиров

  • 19 окт 2025 | 14:09
  • 14392
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 124802
  • 317
Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 6794
  • 4
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 79395
  • 261
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 24342
  • 54
Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 20:34
  • 18541
  • 4
Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

  • 19 окт 2025 | 19:55
  • 9701
  • 2