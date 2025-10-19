Черноморец (Бургас) падна в Разград

Черноморец (Бургас) загуби гостуването си на дубъла на Лудогорец с 2:4 в мач от Втора лига. Двубоят може да се разглежда и като генерална репетиция за срещата от Sesame Купа на България след десет дни, когато "акулите" ще приемат шампионите.

Петър Кирев отбеляза първите два гола за Лудогорец – в 17-ата и 25-ата минута, а "акулите" намалиха в края на първото полувреме чрез Хидает Хюсеин. В 56-ата минута Георги Пенев реализира трети гол, а в 63-ата "орлите" получиха право да изпълнят дузпа, която обаче бе пропусната от Емерсон Родригес - крилото прати топката над вратата. 70-ата минута Димитър Костадинов намали от дузпа за 3:2, но само две минути по-късно Симеон Шишков оформи крайното 4:2.