Марсел Хиршер ще пропусне откриването на сезона в Зьолден

  21 окт 2025 | 13:50
Марсел Хиршер ще пропусне откриването на сезона в Зьолден

Легендата на алпийските ски Марсел Хиршер ще трябва да пропусне откриването на сезона за Световната купа в Зьолден в неделя поради заболяване, съобщи ДПА.

Австриецът, който сега се състезава за Нидерландия, е болен през последните две седмици, според Патрик Римъл, ръководител на специалните проекти за спортисти в спонсора на Хишер - Red Bull.

Хиршер е планирал да се завърне в австрийския Зьолден, след като скъса кръстните си връзки през декември 2024 г. Възстановяването след сериозната контузия обаче е протекло добре, каза Римъл.

Хиршер прекрати кариерата си през 2019 г., след като спечели Световната купа осем пъти поред и два златни медала на Зимните олимпийски игри през 2018 г. в Пьончан. Но той се завърна към спорта миналата година, състезавайки се за Нидерландия, родината на майка му, вместо за Австрия. Сега той ще се стреми да бъде готов за състезанията в Леви на 15-16 ноември.

Сезонът на Световната купа по ски алпийски дисциплини започва този уикенд с гигантския слалом за мъже и жени.

