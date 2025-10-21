Фулъм предлага нов договор на Марко Силва

Ръководството на Фулъм е съобщило на Марко Силва, че възнамерява да му предложи нов договор. Шефовете на лондончани имат желание в него да включат клауза за разтрогване в размер на 15 милиона лири. Преговори между двете страни още не са започнали, но не се очаква да има проблем да се стигне до разбирателство.

48-годишният Силва има контракт с “котиджърс” до края на сезона. След отличната му работа на “Крейвън Котидж” той често е спряган за други клубове, когато някой търси треньор. Наскоро името му бе свързвано с Нотингам Форест, но там назначиха Шон Дайч.

🚨 Fulham owners have told Marco Silva of desire to extend contract, which currently includes ~£15m release clause. Goodwill all round but no detailed talks yet as focus is on #FFC season + 48yo tends to keep options open until decision time @TheAthleticFC https://t.co/5UeeP4kseb — David Ornstein (@David_Ornstein) October 20, 2025

Това е петият сезон на Марко Силва във Фулъм. Той изведе тима до титла в Чемпиъншип, а след това го наложи в елита. Лондончани завършиха в средата на класирането последните три сезона.