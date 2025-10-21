Популярни
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg"
Фулъм предлага нов договор на Марко Силва

  21 окт 2025 | 13:11
  • 540
  • 0
Фулъм предлага нов договор на Марко Силва

Ръководството на Фулъм е съобщило на Марко Силва, че възнамерява да му предложи нов договор. Шефовете на лондончани имат желание в него да включат клауза за разтрогване в размер на 15 милиона лири. Преговори между двете страни още не са започнали, но не се очаква да има проблем да се стигне до разбирателство.

48-годишният Силва има контракт с “котиджърс” до края на сезона. След отличната му работа на “Крейвън Котидж” той често е спряган за други клубове, когато някой търси треньор. Наскоро името му бе свързвано с Нотингам Форест, но там назначиха Шон Дайч.

Това е петият сезон на Марко Силва във Фулъм. Той изведе тима до титла в Чемпиъншип, а след това го наложи в елита. Лондончани завършиха в средата на класирането последните три сезона.

