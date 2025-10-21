Популярни
Очаквайте: Двама световни вицешампиони и MVP са гости на Block Out
  3. Преслав Петков със страхотен мач и 10 точки в драма за Соренто

Преслав Петков със страхотен мач и 10 точки в драма за Соренто

  • 21 окт 2025 | 12:31
  • 301
  • 0

Националът Преслав Петков изигра отличен двубой за новия си тим Ромео Соренто в италианската Серия А2. Центърът бе титуляр и се разписа с 10 точки (2 блока, 89% в атака - +5).

Отборът, воден от Никола Еспозито, отстъпи на Група Конзоли Сферк Бреша с 2:3 (21:25, 25:20, 25:21, 17:25, 11:15) след повече от два часа игра.

По 14 точки реализираха Андреа Малавази (3 аса) и Андреа Балди. Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Стефано Патриарка добави 1 точка, като бе на терена в първите два гейма. За съперника Мануеле Лучони завърши с 28 точки (1 ас, 1 блокада).

В следващия кръг Соренто среща Призма Ла Кашина Таранто, на 26 октомври (неделя) от 20:00 ч.

