Преслав Петков със страхотен мач и 10 точки в драма за Соренто

Националът Преслав Петков изигра отличен двубой за новия си тим Ромео Соренто в италианската Серия А2. Центърът бе титуляр и се разписа с 10 точки (2 блока, 89% в атака - +5).

Отборът, воден от Никола Еспозито, отстъпи на Група Конзоли Сферк Бреша с 2:3 (21:25, 25:20, 25:21, 17:25, 11:15) след повече от два часа игра.

По 14 точки реализираха Андреа Малавази (3 аса) и Андреа Балди. Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Стефано Патриарка добави 1 точка, като бе на терена в първите два гейма. За съперника Мануеле Лучони завърши с 28 точки (1 ас, 1 блокада).

В следващия кръг Соренто среща Призма Ла Кашина Таранто, на 26 октомври (неделя) от 20:00 ч.