Алекс Къндев отличник в САЩ

Юношата на Левски София Александър Къндев явно се е представил много добре в тренировките на Лонг Бийч през отминалата седмица.

20-годишният посрещач и Дейн Хилис получиха традиционните шампионски колани за отличници в тренировките.

Лонг Бийч се готви за сезона в колежанското първенство в САЩ, а той ще е втори за Къндев.

През миналата кампания той бе съотборник в Лонг Бийч с други 2 "сини" момчета Симеон Николов и Лазар Бучков, а тимът стигна до титлата.

Мони се премести в руския Локомотив (Новосибирск), а Бучков се завърна в Левски.