Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Къндев отличник в САЩ

Алекс Къндев отличник в САЩ

  • 21 окт 2025 | 10:35
  • 434
  • 0

Юношата на Левски София Александър Къндев явно се е представил много добре в тренировките на Лонг Бийч през отминалата седмица.

20-годишният посрещач и Дейн Хилис получиха традиционните шампионски колани за отличници в тренировките.

Лонг Бийч се готви за сезона в колежанското първенство в САЩ, а той ще е втори за Къндев.

През миналата кампания той бе съотборник в Лонг Бийч с други 2 "сини" момчета Симеон Николов и Лазар Бучков, а тимът стигна до титлата.

Мони се премести в руския Локомотив (Новосибирск), а Бучков се завърна в Левски.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Денис Карягин заби 25 точки, Руси Желев добави 14 точки за първи успех с Мачерата

Денис Карягин заби 25 точки, Руси Желев добави 14 точки за първи успех с Мачерата

  • 21 окт 2025 | 10:04
  • 1004
  • 0
Алекс Николов: Добър старт на сезона

Алекс Николов: Добър старт на сезона

  • 21 окт 2025 | 00:34
  • 1426
  • 0
Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 30250
  • 10
Мони Николов №1 за феновете в Новосибирск още преди първия си мач

Мони Николов №1 за феновете в Новосибирск още преди първия си мач

  • 20 окт 2025 | 18:12
  • 2249
  • 1
Мони Николов ги започна, попадна в Идеалния отбор на първия кръг в Русия

Мони Николов ги започна, попадна в Идеалния отбор на първия кръг в Русия

  • 20 окт 2025 | 17:56
  • 15384
  • 18
Юлиан Вайзиг: В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата

Юлиан Вайзиг: В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата

  • 20 окт 2025 | 00:40
  • 2189
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

  • 21 окт 2025 | 10:43
  • 1995
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 456861
  • 16
Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 30250
  • 10
Шампионската лига се завръща ударно

Шампионската лига се завръща ударно

  • 21 окт 2025 | 05:01
  • 6605
  • 2
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 2848
  • 4
Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 05:28
  • 3807
  • 8