Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Volleyball World в LinkedIn: Нека погледнем към София, България!

Volleyball World в LinkedIn: Нека погледнем към София, България!

  • 21 окт 2025 | 10:29
  • 710
  • 0

"Колко голям е волейболът в родината на всеки отбор?

Нека погледнем към София, България. Националният отбор се прибра у дома след вдъхновяващо представяне на Световното първенство, достигайки чак до финала. ￼

Резултатът отбеляза голяма важна стъпка напред за мъжката програма на България, подкрепена през годините чрез развитие на детско-юношеския волейбол, което включва и инициативата Volleyball Empowerment на Fédération Internationale de Volleyball (FIVB).

След като хиляди фенове се събраха на площад „Александър Невски“, за да гледат финала, отборът бе посрещнат от своите семейства, официални лица, медии и фенове. България отпразнува завръщането им с организирано шествие!

Капитанът на отбора Алекс Грозданов коментира:

„Едва сега осъзнаваме какво се случи. Радостта на отбора изпълва душата ми.“

Радваме се да видим празника и единството, споделени между феновете и спортистите!"

Следвай ни:

Още от Волейбол

Денис Карягин заби 25 точки, Руси Желев добави 14 точки за първи успех с Мачерата

Денис Карягин заби 25 точки, Руси Желев добави 14 точки за първи успех с Мачерата

  • 21 окт 2025 | 10:04
  • 997
  • 0
Алекс Николов: Добър старт на сезона

Алекс Николов: Добър старт на сезона

  • 21 окт 2025 | 00:34
  • 1424
  • 0
Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 30240
  • 10
Мони Николов №1 за феновете в Новосибирск още преди първия си мач

Мони Николов №1 за феновете в Новосибирск още преди първия си мач

  • 20 окт 2025 | 18:12
  • 2248
  • 1
Мони Николов ги започна, попадна в Идеалния отбор на първия кръг в Русия

Мони Николов ги започна, попадна в Идеалния отбор на първия кръг в Русия

  • 20 окт 2025 | 17:56
  • 15384
  • 18
Юлиан Вайзиг: В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата

Юлиан Вайзиг: В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата

  • 20 окт 2025 | 00:40
  • 2189
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

Започна срещата в Бояна между БФС и Левски! Сираков, Боримиров и Вуцов са там

  • 21 окт 2025 | 10:43
  • 1981
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 456860
  • 16
Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 30240
  • 10
Шампионската лига се завръща ударно

Шампионската лига се завръща ударно

  • 21 окт 2025 | 05:01
  • 6600
  • 2
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 2847
  • 4
Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 05:28
  • 3804
  • 8