Volleyball World в LinkedIn: Нека погледнем към София, България!

"Колко голям е волейболът в родината на всеки отбор?

Нека погледнем към София, България. Националният отбор се прибра у дома след вдъхновяващо представяне на Световното първенство, достигайки чак до финала. ￼

Резултатът отбеляза голяма важна стъпка напред за мъжката програма на България, подкрепена през годините чрез развитие на детско-юношеския волейбол, което включва и инициативата Volleyball Empowerment на Fédération Internationale de Volleyball (FIVB).

След като хиляди фенове се събраха на площад „Александър Невски“, за да гледат финала, отборът бе посрещнат от своите семейства, официални лица, медии и фенове. България отпразнува завръщането им с организирано шествие!

Капитанът на отбора Алекс Грозданов коментира:

„Едва сега осъзнаваме какво се случи. Радостта на отбора изпълва душата ми.“

Радваме се да видим празника и единството, споделени между феновете и спортистите!"